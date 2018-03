Tre bilister tatt for fart på E18 annonse UP-kontrollen ved Gaupemyr resulterte i flere forenklede forelegg. 13.03.2018 kl 20:35 (Oppdatert 20:44)

Tarald Reinholt Aas

Tirsdag kveld opplyser Agder-politiet at UP har avviklet en trafikkontroll på E18 ved Gaupemyr i Lillesand.

Resultatet ble at tre bilførere ble bøtelagt for å ha kjørt for fort. Høyeste målte hastighet bar 135 km/t i 100-sonen.

Mer fra politiloggen

I løpet av siste døgn en en grå KIA Soul med kjennemerke EK 62640 fra stjålet Vestre Grøm i Grimstad.

Innbrudd

Klokken 16.58 ble det meldt om innbrudd i et forsamlingslokale på Evje: Politiet vil foreta åstedsundersøkelse.

I morges kom meldingen om et annet innbrudd, i en container hos et bilverksted.