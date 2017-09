Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Tre biler involvert i trafikkulykke nord for Fianesvingen TVEDESTRAND: Veien er ryddet og åpen for fri ferdsel. (Foto: Tipser) KOLLISJON: Flere kjøretøy skal ha vært involvert i ulykken nord for Fianesvingen i Tvedestrand. (Foto: Tipser) Politiet melder om trafikkulykke på E18 nord for Fianesvingen i Tvedestrand fredag ettermiddag. 01.09.2017 kl 17:42 (Oppdatert 18:22)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Politiet fikk melding om ulykken klokken 17.28. Ulykken har skjedd på E18 nord for Fianesvingen. - Trafikkulykke med to tyske biler involvert. Politi og ambulanse på vei, melder operasjonsleder. Vegtrafikksentralen melder klokken 17.48 at ulykken har skjedd i østgående retning. - Det er redusert fremkommelighet. Nødetater er på stedet, opplyser Vegtrafikksentralen Sør. En tredje bil også involvert Tvedestrandsposten skriver at ulykken har skjedd på bakketoppen ved Nygård, 700 meter fra Fianesvingen. Videre skriver Tvedestrandsposten at det er en norskregistrert Volvo som har kjørt inn i en tysk personbil som lå foran. Ifølge avisen klaget Volvoens sjåfør, en ung kvinne, på nakkesmerter etter kollisjonen. Hun blir fraktet til sykehuset for en sjekk. Også en lastebil skal vært involvert. Avisen skriver at ulykken etter all sannsynlighet har oppstått da lastebilen skulle svinge ut fra et anleggsområde Veien åpnet igjen Klokken 18.04 melder politiet at veien igjen er åpnet for fri ferdsel.

