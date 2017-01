Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Tre biler i kjedekollisjon på E18 - fører fikk mobiltelefon i øyet annonse Tre biler er involvert i en kjedekollisjon på E18 i Grimstad. 06.01.2017 kl 16:19

Jørund Flaa

Tlf: 37 00 37 88 Politiet fikk melding om ulykken klokken 15.43 fredag ettermiddag. – Nedenes-Grimstadporten: kjedekollisjon mellom tre biler retning vest. Politi og ambulanse på vei, opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt. Nødetatene er nå fremme ved ulykkesstedet. - Det var en person i hver av bilene. En person er skadet da han fikk en mobiltelefon, som lå over solskjermen, i øyet, opplyser operasjonsleder Per Kristian Klausen. - Vi har ikke så mye mer informasjon for øyeblikket, sier Klausen til Agderposten. Artikkelen oppdateres annonse