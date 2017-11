Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Trapper opp leteaksjon i Kristiansand ETTERLYST: Politiet har sendt ut en offisiell etterlysning etter psykisk utviklingshemmede Aud Turid Håland (59) Politihelikopteret ble satt inn i leteaksjonen som ble trappet opp mandag. (Foto: Tarald Reinholt Aas/Privat.) STORE LETEAkSJON: Leteaksjonen ble trappet opp, blant annet med politihelikopteret i Kristiansand mandag. (Foto: Tarald Reinholt Aas) Politiet leter etter en 59 år gammel kvinne fra Kristiansand som ikke er sett siden lørdag kveld. 13.11.2017 kl 12:33

- Politiet trapper nå opp søket etter den savnede kvinnen. Mannskaper fra frivillige organisasjoner er kalt ut for å delta i søket som starter i dag mandag formiddag, samt at politihelikopteret vil delta i søket, forteller etterforskningsleder i Kristiansand, Kjell Erik Eriksen, i en pressemelding fra Agder politidistrikt. Kvinnen, som er psykisk utviklingshemmet, kom ut av syne for venninnene sine da hun var på vei til bussen for å dra hjem til sin bopel på Hånes, skriver Fvn.no mandag. Ifølge politiet er siste sikre observasjon av kvinnen ved Cirkle-K bensinstasjonen på Vesterveien i ett-tiden natt til søndag. Den savnede kvinnen er ifølge politiet Aud Turid Håland. Hun er 59 år gammel og er psykisk utviklingshemmet. Hun er 180 cm høy, kraftig bygd, og hadde på seg sort jakke, sorte bukser, sorte sko og en refleksvest sist hun ble sett. Politiet ber om at tips i saken meldes til telefonnummer 02800.

