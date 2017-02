Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Trailer sperrer avkjørsel på E18 PÅ SIDEN: Traileren er blitt liggende på siden etter utforkjørselen. (Foto: Tarald Aas.) annonse En trailer har kjørt delvis av avkjørsel 86 på E18 mellom Lillesand og Kristiansand retning øst. 08.02.2017 kl 14:49

Stein Larsen

Tlf: 901 93 048 Dette melder politiet ved 14.30-tiden. Meldingen gikk først på at traileren sperret veien, men det viste seg siden at det var avkjøringsrampen ved Brønningsmyr. annonse