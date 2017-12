Full tilgang i 1 måned for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her. Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Trailer hektet seg fast - E18 stengt

E18 ved Sørlandsporten er stengt etter at en trailer hektet seg fast i belysningen i tunnelen. 12.12.2017 kl 15:33 (Oppdatert 15:35)

Bjørn Atle Eide

Tlf: 913 86 536 Politiet meldte om hendelsen kl.15.16: E 18 Akland: melding om trailer som har hektet seg fast i belysningen i tunnelen "Sørlandsporten". Veitrafikksentralen varslet, politi på vei til stedet. Østgående felt er stengt, melder Agder-politiet på Twitter. Artikkelen oppdateres

