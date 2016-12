Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Trafobrann i Froland: – Beboere uten strøm i 4-5 timer MISTET STRØMMEN: Trafobrannen gjorde at 66 kunder var strømløse i 14-tiden, og trolig vil forbli det noen timer fremover. (Foto: Agder Energi, skjermdump) Brannvesenet rykket tidligere fredag ut på en trafobrann ved Øvre Stiås i Froland. Brannen er slukket, mens trafoen må skiftes ut. 30.12.2016 kl 14:33 (Oppdatert 14:34)

Tarald Reinholt Aas

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 37 00 37 51 I 12-tiden hadde brannvesenet kontroll på brannen i trafoen i Froland. Flere er imidlertid strømløse etter en driftsforstyrrelse som ble meldt klokken 11.48. I 14-tiden er 68 kunder berørt, viser strømkartet til Agder Energi: Der heter det at trafoen må skiftes. I mellomtiden er et aggregat bestilt og vil bli koblet opp «når det er mulig». Også politiet dro til stedet. Via Twitter opplyser operasjonsleder følgende klokken 14.20: – Sannsynligvis vil beboere i området være uten strøm i 3-4 timer.