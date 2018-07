Trafikkulykke på Hovden En bil har kjørt av veien på Hovden. 29.07.2018 kl 14:51 (Oppdatert 15:11)

Jon Andreassen

Tlf: 411 73 822

Politiet skriver på Twitter at to personer er involvert i ulykken, men at de skal ha kommet seg ut av bilen.

Nødetatene var i 14-tiden på vei til ulykkesstedet.