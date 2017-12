Full tilgang i 1 måned for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her. Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Trafikkulykke på fylkesvei 420 – en sendt til sykehus KJØRTE UT: Det var på fylkesvei 420 mellom Engene kirke og Birketveit på Fevik bilen skal ha kjørt ut og truffet en fjellnabb. (Foto: Frank Johannessen) En personbil kjørte av veien mellom Arendal og Fevik torsdag kveld. En person er sendt til sykehus for sjekk. 07.12.2017 kl 18:30

Tom Bucher Hansen

Tlf: 913 36 284 Frank Johannessen

Tlf: 911 03 385 Det var AMK-sentralen som torsdag kveld klokken 18.07 først meldte om utforkjøringen på fylkesveien. Hendelsen skal ha skjedd på fylkesvei 420 ved Engene kirke i Arendal, mellom Nedenes og Fevik. Saken oppdateres «Bil kjørt av veien. Ukjent skadeomfang. Ambulanse og politiet er på vei til stedet», meldte politiets operasjonsleder ved 18.30-tiden. Klokken 18.54 meldte politiet at en person er kjørt til Sørlandet sykehus for en sjekk på legevakta. - Personen ved bevissthet, melder politiet. I følge Agderpostens journalist på stedet har bilen trolig kommet utfor veiskulderen og truffet en fjellnabb på bilens høyre side. Bilen skal da ha kjørt i retning Fevik.

