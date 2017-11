Trafikkulykke på E18 ved Holt – tre personer sendt til sykehus annonse En bil skal ha kjørt av veien i en trafikkulykke på E18 i Tvedestrand lørdag kveld. – Vi har ikke helt oversikt, men tre personer er sendt til sykehus, bekrefter politiet. 25.11.2017 kl 21:59

– Det er et veldig uoversiktlig hendelsesforløp, forteller operasjonsleder Miriam Stausland i Agder politidistrikt til Agderposten.

Først - klokken 21.37 - ble det meldt om et trafikkuhell som trolig ikke var så alvorlig.

Deretter kom det melding om at en person var sendt til sykehus for sjekk, før det kom en ny melding klokken 22.42 om at antall personer som var kjørt til Sørlandet sykehus i Arendal for sjekk var tre stykker.

Ved rundkjøring

Ulykken skal ha skjedd ikke så langt fra fra Holt Landbruksskole – like ved rundkjøringen på E18.

– Nødetater er på vei, men trafikken går normalt på stedet, meldte operasjonsleder Stausland klokken 21.37.

Da Agderposten snakket med henne en halvtime senere, satt hun med det inntrykket at det ikke var en veldig alvorlig ulykke.

Mens det i Vest-Agder og på E39 tidligere lørdag kveld er blitt meldt om stedvis glatte vei, skal føret i Aust-Agder stort sett være bra og uten is i veibanen.

Ved 23-tiden gjentok operasjonslederen meldingen om glatte veier i distriktet.

– Politiet oppfordrer alle til å kjøre forsiktig og avpasse farten etter forholdene.