Trafikkulykke på E18 i Grimstad annonse En person er kjørt til legevakten etter en utforkjøring på E18 i Grimstad fredag. 09.02.2018 kl 13:05 (Oppdatert 13:36)

Jørund Flaa

Tlf: 913 20 109

Brannvesenet melder klokken 12.01 at de er på vei til en trafikkulykke på E18 i Grimstad.

- Grimstad brannvesen ut på trafikkulykke E18 ca. 4 kilometer vest for Grimstad, skriver 110-sentralen på Twitter.

- Ikke alvorlig

I følge politiet er det snakk om en personbil som har kjørt av veien ved Morholt i Grimstad, rett ved avkjøring nr. 82 - i vestgående kjøreretning.

- Det er slushføre på stedet og bilen har dratt av veien. Politi og ambulanse er på stedet, opplyser operasjonsleder Lars Hyberg i Agder politidistrikt.

Føreren av bilen er tilsynelatende uskadet, men tas likevel med av ambulansen for å sjekkes.

Til legevakt

- Fører kjøres til legevakt for en sjekk. Bilen har snurret noen ganger, så det er best å sjekke for sikkerhetens skyld, sier Hyberg.

Politiet opplyser at årsaken til ulykken ene og alene er det glatte føret.

- Det er ikke mistanke om noe som helst annet, sier Hyberg.

Av veien i Høvåg

Kort tid senere melder politiet at nok en bil har kjørt av veien, denne gangen i Høvåg i Lillesand.

- Bil har kjørt av veien ved Krossen i Høvåg. Ikke personskade, opplyser operasjonsleder klokken 13.27.

- Bilfører sørger for å berge bilen selv, opplyser politiet.