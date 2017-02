Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Trafikkulykke i Risør Ulykke: Det har vært en trafikkulykke like utenfor brannstasjonen i Risør. (Foto: Thorvald Knudsen) Nødetatene er på vei til en trafikkulykke i Furumoveien i Risør. 06.02.2017 kl 12:37 (Oppdatert 12:51)

Jørund Flaa

Politiet fikk melding om ulykken klokken 12.17 mandag. – Vi har foreløpig lite informasjon om hva som har skjedd, politiet er på vei til stedet, sier operasjonsleder Audun Eide i Agder politidistrikt til Agderposten. På Twitter melder politiet følgende: «Furumovn Risør. Trafikkuhell. Brann på stedet. Andre nødetater på vei». Ulykken har skjedd like utenfor brannstasjonen i Risør, og brannvesenet var naturlig nok først på ulykkesstedet. Det er store materielle skader på minst én bil som følge av ulykken. Det er foreløpig ukjent om det er snakk om personskade. Artikkelen oppdateres