Trafikkulykke i Grimstad GLATT: En bil var involvert i en trafikkulykke på Reddalsveien i Grimstad onsdag ettermiddag. (Foto: Bjørn Atle Eide) Én bil er involvert i en trafikkulykke på Reddalsveien i Grimstad. 28.12.2016 kl 14:12

Jørund Flaa

Jørund Flaa Tlf: 37 00 37 88 Politiet fikk melding om trafikkulykken klokken 13.45 onsdag ettermiddag. – Trafikkulykke Reddalsveien Grimstad. En bil involvert. Ikke personskade. Politi og ambulanse på stedet, opplyser Agder politidistrikt på Twitter. Overfor Agderposten opplyser operasjonsleder at det skal være svært glatt i området. – Politi og ambulanse er på stedet. Meldingen tilbake er at det ikke dreier seg om personskade, men materielle skader, sier operasjonsleder. Artikkelen oppdateres.