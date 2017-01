Trafikkulykke i Arendal – bil traff et tre

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Ambulanse og politi har rykket ut på trafikkulykken i Kystveien. 13.01.2017 kl 13:28 (Oppdatert 13:50)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 Politiet fikk meldingen klokken 13.06: – En bil har kjørt i et tre. Fører skal være ute av bilen, opplyser operasjonsleder via Twitter. Har du tips eller bilder? Ta kontakt! Ambulanse og politi har rykket ut til ulykkesstedet i Kystveien. Innsatsleder Kurt Ulven sier bilen, ført av en ung kvinne, først traff autovernet i Kystveien. Fører mistet kontrollen, før bilen endte utfor veibanen på motsatt side. Bilen fikk en viss medfart, og er ikke kjørbar. Fører ble tatt med til legevakt for en sjekk, opplyser Ulven. 1306.Kystvn. v 846, Eydehavn. Trafikkulykke. Bil har kjørt i et tre. Fører skal være ute av bilen. Ambulanse og politi til stedet. — Agder politi OPS (@AgderOPS) 13. januar 2017 Saken oppdateres annonse