TrafikkuIykke i E18-tunnel i Lillesand

Ulykken skjedde i vestgående retning i Steinsåstunnelen i Lillesand. 23.12.2016 kl 07:52 (Oppdatert 08:05)

Operasjonsleder opplyser dette via Twitter: 0749 E18 Steinsåstunnelen: trafikkulykke retning vestover. Nødetater på vei. Fremme på stedet viser det seg at én bil er involvert. – Alle skal være ute av bilen, melder politiet. Statens vegvesen opplyser klokken 7.54 at tunnelen er stengt i retning mot Kristiansand som følge av uhellet. Har du tips eller bilder? Ta kontakt! Omkjøring er skiltet. Kbr. Lillesand kjører sammen med de andre nødetatene på en trafikkulykke ved Steinsåstunellen. — 110 Agder (@110Agder) 23. desember 2016 Saken oppdateres