Trafikkuhell på E18 ved Stoa i Arendal VELTET: Uhellet skjedde i østgående retning på Stoa, like ved politihuset og brannstasjonen. (Foto: Elisabeth Grosvold) STOA: Motorsykkelulykke på Stoa onsdag ettermiddag. (Foto: Vidar Fløde) En motorsykkel veltet på E18 på Stoa onsdag ettermiddag. 30.08.2017 kl 14:18 (Oppdatert 14:42)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 En motorsykkel har veltet – fører er oppegående, melder politiet. Meldingen om trafikkuhellet på E18 ved Stoa kom klokken 14.12. Det oppsto køer i østgående retning på E18. Føreren ble kun lettere skadet i uhellet. Det var heller ikke store skader på motorsykkelen. Ved 14.30-tiden hadde køene på E18 løst seg opp.

