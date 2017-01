Her går det saktere på E18 i dag

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

TRAFIKK-KART: Klikk deg inn på vårt interaktive kart for å se aktuelle trafikkmeldinger. (Foto: Norkart)

Både i Arendal og Fiansvingen startet mandag veiarbeider som vil føre til redusert fremkommelighet på E18. 16.01.2017 kl 09:18 (Oppdatert 09:33)

Bjørn Atle Eide

Tlf: 913 86 536 I Stølenkrysset på E18 i Arendal er det redusert framkommelighet med nedsatt hastighet til 50 km/t, og mulig stenging i perioder på inntil fem minutter på grunn av vegarbeid, melder Statens vegvesen. Denne situasjonen vil vedvare fra og med mandag 16. januar til 1. april i år. Også i krysset ved Fiansvingen blir det fra og med mandag 16. januar dedusert framkommelighet. Veien kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Ifølge Statens vegvesen gjelder dette frem til 1. juni i år. På Rv9 gjennom Setesdal meldes det om innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid på strekningen Sandnes - Harstadsberget. Dette gjelder frem til 31. januar i år. Se trafikkartet for oppdatering av alle aktuelle veimeldinger. Se webkamera fra E 18 og veier i fylket her WEBKAMERA: Oversikt over situasjonen på veiene mandag 16. januar. Foto: Statens vegvesen annonse