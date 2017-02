Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Tollvesenet beslagla slange – nå er den stjålet SLIK FANT DE SLANGEN: Boaslangen befant seg i en tøypose i bilen som ble kontrollert av tollerne. (Foto: Tollvesenet) annonse Den halvannen meter lange kvelerslangen var det eneste som ble stjålet da Mattilsynet fikk ubudne gjester. 03.02.2017 kl 13:12

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 – Vi oppdaget tyveriet torsdag morgen. Det er kun slangen som er borte, så det virker jo som dette ikke var et tilfeldig innbrudd, sier seksjonssjef Gunn Kristin Osaland i Mattilsynet til Fædrelandsvennen. Agderposten har tidligere omtalt hvordan boaslangen ble funnet da tollerne kontrollerte en bil som hadde kjørt i land fra Superspeed. – Tollerne som sjekket bilen var lite lystne på å ta slangen opp og måle den, sa tollsjef Helge Breilid dagen derpå. Boaslangen, som skal ha blitt kjøpt i en dyrebutikk i Aalborg, ble siden målt til halvannen meter. Politianmeldt En 21-åring fra Rogaland ble politianmeldt for den ulovlige slangeimporten, og slangen overlevert Mattilsynet. Den fikk etter det opphold i et lager i Kristiansand, opplyser Osaland til Fevennen. Dyreparken sa seg siden villige til å ta imot slangen. Men før den kunne sendes videre, oppdaget Mattilsynets folk at den var forduftet. Lageret slangen befant seg i er videoovervåket, uten at Osaland i Mattilsynet kjenner til hva som er festet på film. – Vi håper jo at bildene kan bidra til å oppklare saken, sier hun. Første gang Aldri tidligere har Mattilsynet i Kristiansand opplevd at noen har brutt seg inn og stjålet et dyr, sier seksjonssjefen. Fædrelandsvennen slapp inn i lagerlokalene mandag for å filme og ta video av den beslaglagte slangen, under forutsetning at det ikke ble vist bilder av hvordan ble oppbevart . – Vi må vurdere om vi skal bli mer restriktive i framtida, sier Osaland til avisen. Fædrelandsvennen har foreløpig ikke fått noen status fra politiet på etterforskningen. annonse