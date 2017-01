Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Tollernes funn var helt pyton SLANGESMUGLING: Denne slangen ble beslaglagt av tollerne natt til søndag 29. januar. (Foto: Tollvesenet) annonse Slangen på bildet dukket opp under en rutinekontroll på ferjekaia i Kristiansand. 30.01.2017 kl 08:18

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 Det befant seg tre rogalendinger i bilen som natt til søndag ble tatt til side for kontroll. Samt en kvelerslange. 0015 Hampa: Tollvesenet har stanset bil hvor det ble forsøkt innført en kvelerslange. Beslag av slange og det opprettes sak — Politiet i Agder (@politiagder) 29. januar 2017 – Tollerne som sjekket bilen var lite lystne på å ta slangen opp og måle den, sier tollsjef Helge Breilid. Men kvelerslangen var ikke av de minste, legger han til. Vaktsjef Ellinor Vedal i tollvesenet opplyser til NRK Sørlandet, som først omtalte saken, at slangen ble funnet i en tøypose. En av de tre i bilen innrømte overfor tollerne å ha kjøpt dyret i Danmark. 21-åringen ble politianmeldt for importen av det som angivelig er en boa-art. Slangen risikerer nå å bli avlivet, sier Vedal til NRK. Tollsjef Breilid sier det går langt mellom hvert slange-beslag på ferjekaia. – Men det har hendt. Vi hadde en for noen år siden som hadde 12–14 slanger med seg, teipet i strømper rundt livet. annonse