Tok førerkortet fra kvinne som ikke skrapte frontruta LAPPEN RYKER: Politiet er oppgitt over at bilister kan finne på å kjøre ut på veien uten å ha skrapt bilrutene fri for is. Bildet har ingen sammenheng med saken. (Foto: ILLUSTRASJONSFOTO) Politiet ber bilister gjøre skrapejobben skikkelig før kjøreturen begynner. 09.01.2017 kl 11:36 (Oppdatert 11:51)

Eirik Haugen (Varden)

Eirik Haugen (Varden)

Tlf: 951 11 410 En kvinne i 20-årene mistet førerkortet fordi hun ikke hadde skrapt rutene på bilen i formiddag. – Det var en politipatrulje som stanset kvinnen i kontroll og som besluttet å ta fra henne førerkortet, sier operasjonsleder Lene Nordbø hos politiet i Telemark til Varden. Ikke første gang Bilisten ble stanset ved Klyve i Skien og førerkortet røyk på stedet, forteller Nordbø. – Det skal en del til før førerkortet ryker i slike saker, så sikten i dette tilfellet var dårlig, sier operasjonslederen. Hun ber bilister sørge for fri sikt før kjøreturen behynner og minner om at det også gjelder sideruter på bilen. Førerkortet ryker Også tidligere har politiet i Telemark advart bilister. – Det er alvorlig å ikke skrape rutene fri for is før du setter deg bak rattet og kjører ut på veien. Vi har nulltoleranse for dette, og førerkortet blir inndratt hvis folk blir stanset med iset frontrute, sa Vidar Aaltvedt hos politiet i Telemark etter en likende sak for en stund siden. – Å kjøre med iset frontrute er som å kjøre i blinde. Man ser utrolig lite og er til fare både for seg selv og andre trafikanter, sier Aaltvedt.