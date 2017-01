Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Tog rev ned ledning: Sørlandsbanen stengt til midnatt BOM STOPP: Herefoss stasjon, her på et arkivbilde. (Foto: )

All togtrafikk er innstilt mellom Kristiansand og Nelaug på grunn av problemer med kontaktledningen. 19.01.2017 kl 15:27

Tarald Reinholt Aas

Markeds- og kommunikasjonssjef Dag Brekkan i NSB beklager det inntrufne: – Toget som gikk fra Kristiansand mot Oslo klokken 11.55 fikk problemer med avtakerne på lokomotivet, forklarer han. Resultatet var at mellom 700 og 1000 meter såkalt kontaktledning ble revet ned ved Herefoss i Birkenes, sier Brekkan. Feilmeldingen kom klokken 12.35. Flere hundre meter kontaktledning ved Herefoss på #Sørlandsbanen er revet ned. Innstillinger og forsinkelser ut driftsdøgnet må påregnes. — Bane NOR presse (@BaneNORpresse) 19. januar 2017 Banen stengt Med nær en kilometer ledning slengende på bakken, måtte togtrafikken mellom Nelaug og Kristiansand innstilles. – Kundene fraktes med buss i begge ender. Togreisende fra Kristiansand busses til Arendal og tar Arendalsbanen til Nelaug. Og motsatt, sier Brekkan. – Det kjedelig er at togreisen på grunn av dette tar lengre tid. Det beklager vi. Stengt i flere timer Den estimerte åpningstiden for Sørlandsbanen er ved midnatt. – Da er ledningen oppe igjen? – Det er beskjeden Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) har gitt, sier Brekkan.