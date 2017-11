Tobias (10) vil samle småkryp fra hele verden

Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

DYREDAG: Mange ville se samlingen til Tobias Valborgland. (Foto: Irene Hegge Guttormsen) SPINKLE: Skjøre og spesielle insekter. (Foto: Irene Hegge Guttormsen) BILLE: Nesehornbilla er fra Filippinene. (Foto: Irene Hegge Guttormsen) SAMLER: Tobias Alexander Valborgland med sommerfuglene sine. (Foto: Irene Hegge Guttormsen) Med en pappa som er preparant, var det kanskje ikke så rart han ble hekta på dette? 22.11.2017 kl 12:07

Irene Hegge Guttormsen

Tlf: 957 46 871 – Jeg har samlet ganske lenge, og det er veldig mange ulike sommerfugler, kanskje 50-60, sier Tobias Valborgland på Rykene i Arendal. Mange medelever kom for å se den fargerike samlingen hans den dagen da Agderpostens knipset disse bildene på dyredagen på Rykene skole tidligere i høst. Tobias forklarer hvordan han får tak i sommerfuglene: – Først fanger jeg en. Så klemmer jeg den på brystet i tre sekunder. Deretter legger jeg den i en boks, før jeg går hjem og legger den i fryseren i to timer, eller kanskje en hel dag. Deretter setter jeg den fast på isopor med nåler. Pappa Reidar Valborgland er preparant, eller utstopper av dyr, og det kan tenkes at sønnen har litt av interessen fra den kanten. Tiåringen er halvt filippinsk og har fanget en del av samlingen sin når han er i Filippinene. BILLE: Nesehornbilla er fra Filippinene. Foto: Irene Hegge Guttormsen Da er han med bestefar og onkler inn i jungelen, klatrer i trær og løper rundt med hov. Han er interessert i alle slags småkryp. Samlingen omfatter også en svart neshornbille som han har montert inn i en stor glassramme sammen med sommerfugler og blader. Tobias har også, kjøpt en del sommerfugler og vil prøve å få en samling med fargeglade små fra hele verden. – Det er kjempegøy å finne dem - det er jo så mange forskjellige, sier han. Medelevene syntes det var stas å se de små skapningene han hadde med på dyredagen der de fleste andre dyrene var høyst levende.

