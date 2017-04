To til sykehus etter ATV-ulykke i Froland annonse To personer er sendt til sykehus, den ene med luftambulanse, etter ATV-ulykken nord for Jomås i Froland. 13.04.2017 kl 17:17 (Oppdatert 17:19)

Tarald Reinholt Aas

AMK meldte om ulykken klokken 15.56.

Politiet har fått opplyst at to personer er involvert i ATV-ulykken på eller ved fylkesvei 152 nord for Jomås i Froland.

– Ukjent skadeomfang. Politiet, ambulanse og luftambulanse rykker ut, melder operasjonsleder på Twitter.

Luftambulanse er klokken 16.14 på stedet. Få minutter etter har også politi og sykebil ankommet.

Én person ble fløyet til sykehus, den andre kjørt til sykehus med den «vanlige» ambulansen, melder så politiet.

Politiets operasjonsleder Geir Andersen er før klokken 17 ikke kjent med personalia på de to, eller skadeomfanget.

