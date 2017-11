Full digital tilgang i 1 måned for kun 59,-. Få umiddelbar tilgang her. Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse To til legevakt etter trafikkulykke på E18 Ulykke: To personer, en kvinne og en mann, er fraktet til legevakten etter en trafikkulykke på E18 torsdag ettermiddag. (Foto: Elisabeth Grosvold) Stengt: E18 var stengt i en kortere periode etter en trafikkulykke på E18 torsdag ettermiddag. (Foto: Tarald Reinholt Aas) Ulykkesbil 2: Den andre ulykkesbilen. (Foto: Tarald Reinholt Aas) Smell: En av de to bilene som var involvert i ulykken. (Foto: Tarald Reinholt Aas) Ambulanse: En av de skadde fraktes bort i ambulanse. (Foto: Elisabeth Grosvld) Lang kø: Det er lange køer ved ulykkesstedet. (Foto: Elisabeth Grosvold) annonse To biler var involvert i en trafikkulykke på E18 rett ved kommunegrensa til Grimstad torsdag ettermiddag. 30.11.2017 kl 15:02

Jørund Flaa

Tlf: 913 20 109 Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 Politiet fikk melding om hendelsen klokken 14.51 torsdag ettermiddag. – E18. Nedenes, retning vest. AMK melder om trafikkulykke. Påkjørsel bakfra, melder Agder politidistrikt. Veien ble stengt – Både politi og ambulanse er på vei til stedet. Vi har fått melding om at alle de involverte personene er ute av bilene, sier operasjonsleder Audun Eide i Agder politidistrikt til Agderposten. Veitrafikksentralen melder klokken 15.04 at E18 er midlertidig stengt på grunn av ulykken. Ulykken skal ha skjedd på E18-strekningen mellom Nedeneskrysset og Temsekrysset, like ved kommunegrensa til Grimstad. Klokken 15.10 melder politiet at veien igjen er åpen for trafikk. To til legevakt Førere av kjøretøyene blir kjørt legevakt for sjekk. Materielle skader. Veien åpen, men noe redusert fremkommelighet, opplyser operasjonsleder Eide. - Det var en person i hver av ulykkesbilene. Begge to fremstår som lettere skadet, sier innsatsleder Glenn Sollid i politiet til Agderposten. Begge, en kvinne og en mann, er fraktet til legevakten for helsesjekk. Bilberger er nå fremme på stedet.

