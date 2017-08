To reddet seg ut etter brann annonse To personer reddet seg ut da det tok fyr i et hus i Risør natt til onsdag. 02.08.2017 kl 07:30 (Oppdatert 07:32)

Bjørn Atle Eide

Tlf: 913 86 536

Brannen oppsto i et bolighus i Lagveien i Bossvika i Risør, og ble meldt til politiet kl. 03.10 natt til onsdag.

Alle nødetatene rykket ut til brannen. De to beboerne hadde ved egen hjelp klart å redde seg ut av huset.

- Ambulansen undersøkte de to beboerne, som ble kjørt til et nabohus. Vi har ingen opplysninger om at det ble noen personskader, opplyser operasjonsleder Sverre Birkeland i Agder-politiets operasjonssentral til Agderposten onsdag morgen.

- Foreløpig vet vi lite om årsaken til brannen. Den vil bli etterforsket videre av politiet i Risør, opplyser operasjonslederen.