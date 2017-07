To personer var savnet: – Vi håper og tror de kom seg greit i land TRAFF PÅLE: Leteaksjonen etter to menn i Ternevik er avsluttet. (Tor Erik Schrøder / NTB scanpix Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix) annonse Politiet har avsluttet søket på to personer som var savnet etter en båtulykke ved Ternevik i Kristiansand. 16.07.2017 kl 07:33 (Oppdatert 08:09)

NTB

– Søket i sjøen er nå avsluttet. Dette i samråd med hovedredningssentralen (HRS). Det er ikke meldt om savnede personer som kan relateres til hendelsen, skriver politiet i Agder på Twitter klokken 5.20.

Politiet fikk melding om at en båt hadde kjørt på en påle klokken 2.03.

Ternevika, Kristiansand kl. 0203: Melding om båt som skal ha kjørt på skjær mellom Ternevik båthavn og Andøya, Vågsbygd , Kr. sand . — Politiet i Agder (@politiagder) 16. juli 2017

– Én person er tatt hånd om i båten. Han opplyser at to personer skal ha svømt i land etter ulykken, meldte politiet i Agder på Twitter like over klokken 2 natt til søndag.

Politiet har hatt flere ressurser på stedet, blant annet en redningsskøyte, lettbåt fra kystvakten, brannvesenet med dykkere og politibåt.

– Vi håper og tror at de skal ha kommet seg greit i land. Vi har søkt i det aktuelle området så godt vi kan i natt, og avventer videre tiltak dersom det fremkommer nye opplysninger, sier operasjonsleder Geir Andersen i Agder politidistrikt til VG.

Bilder fra stedet viser en båt som står fast i en påle nært land.

Politiet melder at saken vil bli videre etterforsket.

(©NTB)