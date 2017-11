Full digital tilgang i 1 måned for kun 59,-. Få umiddelbar tilgang her. Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse To personer til sykehus etter front mot front-kollisjon Legevakten i Arendal: Legevakten i Arendal (Foto: Illustrasjonsfoto) annonse To personbiler kolliderte front mot front i Åmli natt til lørdag. 25.11.2017 kl 08:03

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Politiet fikk melding om trafikkulykken i Åmli klokken 02.17. - To biler front mot front. Nødetatene på vei, meldte politiet på Twitter. Ifølge politiet var det tre personer involvert. Alle var ved bevissthet og kom seg ut av bilene. - To personer kjøres legevakt for sjekk, forteller operasjonsleder i politiet.

LES OGSÅ

annonse

annonse

annonse

annonse