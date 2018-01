To personer gikk seg vill på Setesdalsheia annonse De skulle til Øyuvsbu, men fant ikke veien. Snøskuterpatruljer og et Sea King-helikopter ble satt inn i leteaksjonen. 13.01.2018 kl 09:21 (Oppdatert 09:29)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354

Agder-politiet fikk klokken 0.55 natt til lørdag melding om at to personer hadde gått seg vill i Setesdalsheia i nærheten av Øyuvsbu.

– De skulle til hytta, men fant ikke veien, opplyste operasjonsleder på Twitter.

LES OGSÅ Politiloggen: La seg på hjul etter tyven på tohjuling

Tre snøskuterpatruljer fra Valle fjellredningsgruppe, så vel som et Sea King redningshelikopter ble satt inn i søket.

Helikopteret måtte snu på grunn av dårlig vær, forteller politiet.

Leteaksjonen fikk en lykkelig slutt:

– De to ble funnet i god behold 2-3 kilometer fra Øyuvsbu, skrev politiet på Twitter.

Operasjonsleder John Repstad opplyser til Fædrelandsvennen at de to da hadde lagt seg til i soveposene under åpen himmel. De var litt kalde, men ellers i fin form.

– Det er viktig å følge med på værmeldinger og beregne turen man skal gå i fjellet nøye, henstiller Repstad på fvn.no.