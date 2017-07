To personer er savnet: – Vi håper og tror de kom seg greit i land TRAFF PÅLE: Leteaksjonen etter to menn i Ternevik er avsluttet. (Foto: NTB scanpix) annonse Politiet har avsluttet natt til søndag søket på to personer som var savnet etter en båtulykke ved Ternevik i Kristiansand. Søndag ettermiddag er de fortsatt ikke lokalisert. 16.07.2017 kl 07:33 (Oppdatert 13:54)

NTB Tarald Reinholt Aas

– Søket i sjøen er nå avsluttet. Dette i samråd med hovedredningssentralen (HRS). Det er ikke meldt om savnede personer som kan relateres til hendelsen, skrev politiet i Agder på Twitter klokken 5.20.

– Vi håper og tror at de skal ha kommet seg greit i land. Vi har søkt i det aktuelle området så godt vi kan i natt, og avventer videre tiltak dersom det fremkommer nye opplysninger, sa operasjonsleder Geir Andersen i Agder politidistrikt til VG.

Oppdatering: Tidlig søndag ettermiddag er de to mennene, som ifølge tredjemann skal ha svømt i land, fremdeles savnet av politiet. Operasjonsleder Geir Andersen sier til NRK Sørlandet at de tar imot tips i saken.

Politiet fikk melding om at en båt hadde kjørt på en påle klokken 2.03.

– Én person er tatt hånd om i båten. Han opplyser at to personer skal ha svømt i land etter ulykken, meldte politiet i Agder på Twitter like over klokken 2 natt til søndag.

Politiet har hatt flere ressurser på stedet, blant annet en redningsskøyte, lettbåt fra kystvakten, brannvesenet med dykkere og politibåt.

Bilder fra stedet viser en båt som står fast i en påle nært land.

Politiet melder at saken vil bli videre etterforsket.

