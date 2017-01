Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse To personer delte 14,8 millioner kroner Vant stort: To personer vant 7,4 millioner kroner i Lotto lørdag kveld. (Foto: bucher) annonse To personer delte lørdag kveld potten på 14,8 millioner kroner i Lotto. 07.01.2017 kl 20:07

Tom Bucher Hansen

Tlf: 37 00 37 11 De to personene, som visstnok skal være en mann og en kvinne, hadde begge prikket inn tallene 8 - 11 - 13 - 17 - 22 - 30 - 31. Tilleggstall var 25. saken oppdateres Lotto-vinnerne får dermed den nette sum av 7.395.650. Hvor de to vinnerne kommer fra er foreløpig ikke kjent. annonse