To pågrepet etter forsøk på bussran i Kristiansand Politiet har pågrepet to unge gjerningspersoner etter at en buss ble forsøkt ranet på Søm i Kristiansand torsdag. 29.12.2016 kl 12:32

Jørund Flaa

Tlf: 37 00 37 88 Politiet fikk melding om ransforsøket klokken 11.13 torsdag formiddag, – Vardåsveien ved Snehvitbakken. Buss forsøkt ranet. To unge gjerningsmenn, kjent for politiet. Politiet søker i området, skrev operasjonsleder i Agder politidistrikt på Twitter. Bussjåføren skal ha pådratt seg lettere skader under ransforsøket, opplyser politiet. – Bussjåføren ble slått i ansiktet. Han ble ikke alvorlig skadet, men tas hånd om av helsepersonell, sier operasjonsleder Lars Hyberg i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen. Flere politipatruljer og en hundepatrulje ble satt inn i søket etter de to gjerningspersonene. En drøy time etter at første melding kom, ble de to mistenkte pågrepet av politiet i nærområdet. Det er foreløpig uklart om de fikk med seg verdisaker under ranet.