To mistet lappen – 23 førere fikk bot STOR FANGST: UP gjennomførte onsdag kveld kontroller i både Aust-Agder og Vest-Agder. Resultatet ble at to mistet lappen, mens 23 fikk forenklede forelegg. Dette bildet er fra en kontroll på E18 ved Risør tidligere i år.

Utrykningspolitiet (UP) avviklet kontroller både på E18 Fevikmarka mellom Arendal og Grimstad og E39 Vatland mellom Lyngdal og Flekkefjord i tidsrommet 20.00-22.30.

Resultatet ble nedslående, skal vi tro politiet.

For med to førerkortbeslag og hele 23 bøter (forenklede forelegg) for fart fikk UP-sjef Øystein Krogstads gutter litt å henge fingrene i.

136 km/t

På E18 Fevikmarka var det to menn i henholdsvis 18- og 20-årsalderen som gikk i UPs garn og ble lapp-løse. Høyeste hastighet her var 136 km/t i 90-kilometersonen. Samtidig lasertok UP ni bilister for fart.

14 tatt for fart

I vestfylket aksjonerte også UP mellom klokken 20.00 og 22.30, og det var ved E39 Vatland 14 bilister ble tatt på grunn av fart.

– Høyeste hastighet her var 92 km/t i 70-kilometersonen, melder operasjonslederen i Agder politidistrikt.

Ruskjøring

I Åmli ble en 29 år gammel mann ved 22-tiden onsdag kveld pågrepet og fremstilt for blodprøve. Det skal være mistanke om ruskjøring.

– Beslag av førerkort og sak opprettet, melder politiet.