To manglet vest og fikk bot Tatt: Politibåten kontrollerte 28 båter, hvor seks ble ilagt bøter. Illustrasjonsbilde. (Foto: Sondre Steen Holvik) annonse Politibåten har sjekket en rekke båter i Lillesand og Kristiansand mandag ettermiddag. 31.07.2017 kl 20:47 (Oppdatert 20:50)

Matias Smørvik

I løpet av patruljen rakk politibåten å kontrollere 28 båter langs skjærgården.

Av de 28 kontrollerte, måtte seks tåle å bli ilagt en saftig bot.

Tre fikk bøter for å holde for høy fart med båten. To fikk bøter for å ikke ha på redningsvest, mens én fører fikk smekk på pungen fordi vedkommende var for ung til å føre båten.