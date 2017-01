Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse To jenter innlagt på sykehus med tampongsyke SØRLANDET SYKEHUS KRISTIANSAND: Sykehuset er bekymret etter flere tilfeller av toksisk sjokksyndrom hos unge jenter som følge av tampongbruk. (Foto: Tor Erik Schrøder / SCANPIX .) Overlegens tre tampongråd Bytt tampong ofte. Ha den maks inne i fem timer, helst litt kortere.

Ikke bruk tampong om natten.

Bruk bare tampong i den perioden der man blør mye. annonse På to uker har to jenter blitt innlagt på Sørlandet sykehus med tampongsyke. Overlege advarer mot å ha tampongen i for lenge. 10.01.2017 kl 20:00 (Oppdatert 20:09)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Tampongsyke starter med en infeksjon. Det gir rask forverring og i verste fall kan det utvikle seg til å bli livstruende. Sørlandet sykehus advarer nå jenter mot å ha tamponger inne for lenge. Det skriver NRK Sørlandet. – Jentene risikerer blodforgiftning, dårlig sirkulasjon og sviktende organer. I verste fall kan det være dødelig, sier overlege ved barneavdelingen Ole Bjørn Kittang til NRK Sørlandet. Symptomene likner på influensa og det er derfor ikke alltid lett å knytte sykdommen til tampongbruk. Kittang er redd for at bevisstheten rundt tampongbruk har blitt lavere de siste årene. Han anbefaler å bytte tampong minst hver femte time. – Får man feber og muskelverk, føler man seg syk og dårlig, eller får et rødlig utslett og vet at man har brukt tampong, så ta ut tampongen og oppsøk lege, slik at man kan få undersøkt om det er tampongsyke, sier han. annonse