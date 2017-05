To fersket etter butikktyveri annonse To personer, en kvinne på 23 år og en 12 år eldre mann som burde visst bedre, ble lørdag ettermiddag tatt på fersken da de stjal varer fra G-Max på Sørlandssenteret. 13.05.2017 kl 18:57

Tom Bucher Hansen

– Vi fikk melding like over klokken 17.00. To butikktyver var blitt pågrepet for å ha stjålet sko, jakker og mer til.

I tillegg var de to i besittelse av narkotika. Begge to – for øvrig kjenninger av politiet – ble brakt inn i arresten, melder operasjonslederen til Agder politidistrikt.