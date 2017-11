To ble Lotto-millionærer – vant du?

Full digital tilgang i 1 måned for kun 59,-. Få umiddelbar tilgang her. Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

To ble Lotto-millionærer – vant deg? RIKTIGE TALL: Ukens riktige Lotto-tall og utbetaling. To personer prikket lørdag inn syv riktige tall i Lotto og ble mangemillionær. Var du en av dem? 25.11.2017 kl 20:35

Tom Bucher Hansen

Tlf: 913 36 284 Hele 7,1 millioner kroner var toppgevinsten på. Men hvor de to heldiggrisene kommer fra, hadde ikke Norsk Tipping på Hamar klart lørdag kveld. saken oppdateres Men som de skrev på sin hjemmeside: Dukker telefonnummeret 625 60 000 opp på din mobil, kan det jo hende det nettopp er deg som har blitt millionær og sikret deg den nette sum av 7.105.865 kroner. De to nordmennene hadde prikket inn følgende vinnerrekke: 8 – 9 – 17 – 21 – 26 – 28 – 31 (tilleggstall var 24).

