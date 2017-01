Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse To bilister stoppet i kveld: Den ene kjørte uten lappen, den andre mistenkes for rus annonse Onsdag kveld har politiet stoppet to bilister, som begge er mistenkt for ruskjøring, i Arendal. 04.01.2017 kl 22:09

Jørund Flaa

Tlf: 37 00 37 88 Klokken 18.32 stoppet politiet en bil med to personer i i Arendal, opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt. – Mann på 26 år blir anmeldt for kjøring uten førerkort, mann på 20 år blir anmeldt for besittelse av mindre mengder kokain, opplyser operasjonsleder. Begge kan vente seg et oppgjør med lovens lange arm. Mistenkt for ruskjøring To og en halv time senere, nærmere bestemt klokken 21.00, stoppet politiet en ny mistenkelig bil på Stoa i Arendal. – 29 år gammel mann pågrepet mistenkt for ruskjøring. Fremstilt for utvidet blodprøve, opplyser operasjonsleder. Politiet har beslaglagt 29-åringens førerkort og opprettet sak. annonse