To bilførere tatt for fart på riksvei 9

FARTSKONTROLL: Her sitter UP og måler hastighet i Engekjærveien i Arendal ved en tidligere anledning. (Foto: Elisabeth Grosvold)

Utrykningspolitiet avholdt tirsdag en trafikkontroll på riksvei 9 ved Bygland og Valle, samt promillekontroll i Grimstad. 12.12.2017 kl 19:23

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Politiet avholdt fartskontroll på riksvei 9 ved Bygland og Valle. 35 biler ble kontrollert. Det ble gitt to forenklede forelegg. Høyeste hastighet som ble målt var 102 km/t i en 80-sone. UP avholdt også en promillekontroll på Fevik i Grimstad. 64 kjøretøy ble kontrollert. Én bilfører er mistenkt for kjøring i påvirket tilstand.

