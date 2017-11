To bilførere som ikke brukte belte tatt i kontroll

Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

FARTSKONTROLL: Bildet er tatt fra en tidligere kontroll som UP avholdt. (Foto: Ingmar Brokka Rike)

Utrykningspolitiet avholdt en trafikkontroll i Grimstad mandag ettermiddag. 20.11.2017 kl 16:16 (Oppdatert 16:24)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Operasjonsleder i Agder politidistrikt opplyser at kontrollen ble avsluttet i 13.30-tiden. En bilfører fikk forenklet forelegg for fart i kontrollen. To andre bilførere fikk gebyr for manglende bruk av bilbelte.

