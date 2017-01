Tiltalt for ildspåsettelse

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

UTBRENT: Eneboligen ble fullstendig utbrent i brannen i oktober 2015. (Foto: )

En 35 år gammel mann er tiltalt etter en boligbrann i Grimstad tilbake i 2015. 02.01.2017 kl 15:27

Stein Larsen

Tlf: 37 00 38 45 Dette melder Grimstad Adressetidende mandag. Ifølge tiltalen mot mannen hadde han hatt tatt seg inn i, og bodde ulovlig i huset, da han tente på det en oktobernatt i 2015. Påtalemyndigheten mener mannen hadde samlet sammen en del gjenstander i en haug, dynket dette i lampeolje og tent på. Flammene fikk tak i det gamle trehuset, som ble totalskadd i den påfølgende brannen. I tiltalen tas det forbehold om at det vil bli krev erstatning av 35-åringen som følge av brannen. Saken kommer opp i Aust-Agder tingrett senere i år.