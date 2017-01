Tilliten øker, men mindre tro på kontakt og respons HAR HØY TILLIT: Nesten 80 prosent av de spurte over 18 år hjemmehørende i Agder-fylkene har svært høy eller ganske høy tillit til politiet, viser innbyggerundersøkelsen for 2016. Bildet er fra den nye politistasjonen på Stoa. (Foto: ERIK HOLAND) VIL ØKE: Politiet i Agder har en klar målsetning om å øke den operative patruljevirksomheten ute, ikke minst i de indre bygder, sier politimester Kirsten Lindeberg. (Foto: ) annonse Den generelle tilliten til politiet øker i Agder-fylkene. Men når det gjelder responstid og tilgjengelighet er troen på politiet svekket. 16.01.2017 kl 12:44 (Oppdatert 12:49)

Bjørn Atle Eide

Tlf: 913 86 536

Innbyggerundersøkelsen for 2016 viser at nesten åtte av ti personer over 18 år hjemmehørende i Agder-fylkene har svært høy eller ganske høy tillit til politiet, heter det i en pressemelding fra Agder politidistrikt.

Politidirektoratets landsomfattende innbyggerundersøkelse kartlegger og beskriver befolkningens holdninger til politiet. Ipsos MMI har stått for gjennomføring og analyse av årets undersøkelse.

I Agder politidistrikt svarer 79 prosent av de spurte at de har svært stor eller ganske stor tillit til politiet. I 2015 var tallet for Agder 76 prosent.

- Vi opplever en positiv trend ved at flere oppgir at de har tillit til oss, men samtidig er det noen færre som sier de har svært stor tillit. Det er et bilde som gjelder for hele politi-Norge. Jeg er usikker på hva det skyldes, men en faktor kan være noe usikkerhet blant befolkningen knyttet til den pågående Nærpolitireformen, sier politimester Kirsten Lindeberg i pressemeldingen.

Føler seg trygge

Ni av ti eller flere føler seg trygge i sitt distrikt. I Agder svarte 95 prosent at de føler seg trygge der de bor. I 2015 var tallet 92 prosent.

- Høy tillit og stor trygghet hos befolkningen er svært viktig for oss. At vi scorer såpass bra på begge parametere, er tilfredsstillende. Men dette forteller meg også at publikum har store forventninger til oss, og det skal vi jobbe hardt for å levere på, sier Lindeberg.

På spørsmål om hvilket inntrykk innbyggerne har av politiet i Agder, er det litt mer variasjon i tilbakemeldingene:

54 prosent av respondentene har svært godt eller ganske godt inntrykk av hvordan "politiet forklarer sine avgjørelser og handlinger når de blir bedt om det".

65 prosent svarer at de har et svært godt eller ganske godt inntrykk av at "politiet tar rettferdige, upartiske avgjørelser i saker de behandler".

74 prosent svarer at de har svært godt eller ganske godt inntrykk av at "politiet behandler folk med respekt uavhengig av hvem de er".

Under snittet

Agder er ifølge pressemeldingen litt under landsgjennomsnittet når det gjelder innbyggernes inntrykk av politiets evne til "å forhindre lovbrudd der det blir truet med eller utøvet vold". Her er det 54 prosent som svarer at de har et svært godt eller ganske godt inntrykk av politiet. 41 prosent svarer at de har et svært godt eller ganske godt inntrykk av politiets evne til "å komme raskt til åstedet når de blir tilkalt etter en voldsforbrytelse".

- Politiets evne til å komme raskt til stedet etter en voldsutøvelse, er blant våre aller viktigste leveranser til befolkningen og deres trygghetsfølelse. Det er nettopp derfor dette måles kontinuerlig i våre responstidsmålinger. På tross av en utfordrende geografi med mange små kommuner, viser alle målinger at politiet i Agder leverer bedre enn de krav som er satt sentralt av overordnede myndigheter. Det betyr ikke at vi ikke har ønske om å levere enda bedre trygghet. Politiet i Agder har en klar målsetning om å øke den operative patruljevirksomheten ute, ikke minst i de indre bygder, sier Lindeberg.

Dårligere respons og kontakt

Når det gjelder innbyggernes oppfatning av politiets tilstedeværelse og tilgjengelighet er, spørsmålene delt inn i fire kategorier.

Innbyggerne i Agder mener ifølge undersøkelsen at politiets synlighet har endret seg til det positive i 2016 sammenlignet med 2015. 54 prosent er helt enig eller delvis enig i at politiet har vært synlige i 2016. I 2015 var tallet 45 prosent.

Innbyggernes oppfatning av sin kontakt med politiet viser en tilbakegang fra 29 prosent i 2015 til 25 prosent i 2016.

Oppfatningen av politiets responstid blant innbyggerne i Agder viser også nedgang, selv om Agder politidistrikt gjennom hele 2016 har innfridd de nasjonale kravene til responstid. I 2015 svarte 60 prosent at de var helt enig eller delvis enig, mens i 2016 var tallet falt til 51 prosent.

Mindre tilgjengelig?

Innbyggernes oppfatning av politiets tilgjengelighet falt også noe fra 2015 til 2016. 76 prosent var helt eller delvis enig i 2016, mens tallet i 2015 var 79 prosent.

- Det er flere ting å merke seg når det gjelder innbyggernes oppfatning av politiets tilstedeværelse og tilgjengelighet. Det er bra at innbyggerne opplever oss som mer synlige, men når det gjelder tilgjengelighet og kontakt med politiet, så må vi ta signalene på alvor å jobbe med dette, sier Lindeberg i pressemeldingen fra Agder politidistrikt.