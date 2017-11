Til lege etter utforkjøring på riksvei 9: – Svært glatt annonse Trafikkulykken skjedde om lag to kilometer sør for Hovden. 02.11.2017 kl 08:57 (Oppdatert 08:59)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354

Politiet fikk melding om ulykken på riksvei 9 klokken 8.14.

– Uavklart hendelsesforløp og skadeomfang, nødetater på vei. meldte operasjonsleder

Senere ble det opplyst at en bil hadde kjørt av veien rundt to kilometer sør for Hovden, og at én person var ute av bilen og oppegående.

Vedkommende ble tatt med til legekontoret i Bykle for en sjekk, opplyser politiets operasjonsleder, og legger til:

– Det er svært glatt på stedet.

