Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Tiger avlivet i Dyreparken AVLIVET: Dyreparken fikk sin første tiger i 2003. Ulysses ble 17 år. (Foto: Stein Harald Øigård) annonse Den 208 kilo tunge tigeren hadde vondt for å legge og reise seg, sier dyrepasser. 06.02.2017 kl 20:46

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 – I naturen ville den sannsynligvis vært død for lenge siden, begrunner dyrepasser og tigeransvarlig Hilde Sangesland Strædet overfor Fædrelandsvennen, som først omtalte saken. Ulysses var Dyreparkens første tiger ved ankomsten i 2002. Han ble 17 år gammel. Passerne hadde i forkant merket hvordan tigeren fremsto stiv og støl, og åpenbart hadde problemer med å legge og reise seg. – Vi vil ikke at dyrene våre skal gå rundt og ha det vondt, sier Rolf-Arne Ølberg, faglig leder for dyreavdelingen, til Fædrelandsvennen. Ulysses ble avlivet i januar, for vel to uker siden. Obduksjonen viste tegn på stor slitasje i leddene, opplyser dyrepasserne til Fevennen. Og Ølberg påpeker at 17 år er en moden alder for en tiger. Avlivingen av Ulysses skjedde få måneder etter at en katte-slektning, løven Aragon, led samme skjebne. annonse