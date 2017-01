Tidligere UP-betjent dømt for fyllekjøring DØMT: En Up-betjent er dømt til fengsel for fyllekjøring. annonse En tidligere UP-betjent fra Aust-Agder er dømt til 21 dagers fengsel for fyllekjøring. 05.01.2017 kl 16:49

Jørund Flaa Og Stein Larsen

Den nå pensjonerte mannen må også betale en bot på 50.000 kroner. Han mister i tillegg førerkortet i to år, slår Aust-Agder tingrett fast torsdag.

Under rettssaken nektet mannen for å ha kjørt med promille. Han hevdet at han hadde drukket etter kjøringen var slutt. Dette trodde ikke retten på.

- Retten har ved sin samlede bevisvurdering særlig vektlagt forklaringen til melder, politibetjent Jens Kristoffer Viken og overlege Gudrun Høiseth, som samlet sett ikke etterlater noen rimelig tvil om at tiltalte inntok alkohol forut for og under selve kjøreturen den aktuelle ettermiddagen. Vitnet har under sin rettslige forklaring bekreftet at hun så tiltalte drikke av en ølboks idet han passerte eiendommen hennes ca. kl. 17.15, og at tiltalte deretter kastet en ølboks ut av bilvinduet. Hun plukket umiddelbart opp ølboksen, og fulgte etter tiltalte i sin egen bil, i tillegg til at hun ringte politiet, heter det i dommen.

I retten fortalte denne kvinnen at det ikke var noe påfallende ved kjøringen, utover at eks-politimannen kjørte svært sakte.

Var truende

- Politibetjent Viken har under sin rettelige forklaring bekreftet at tiltalte luktet alkohol på stedet, og at han på denne bakgrunn tok en utåndingsprøve som viste at tiltalte var påvirket av alkohol langt over lovlig verdi. Ifølge Viken benektet tiltalte først å ha drukket alkohol; herunder hevdet tiltalte kun å ha inntatt alkoholfritt øl og/eller lettøl, før tiltalte plutselig endret forklaring ved å hevde at alkoholinntaket hadde skjedd etter avsluttet kjøring. Viken forklarte videre at han spurte tiltalte om han kunne påvise eventuelt tomgods, men at tiltalte da ble motvillig og truende og at han ba politibetjent Viken "om å passe seg" eller lignende, heter det i dommen.

I sin forklaring sa politibetjenten at eks-politimannen i forbindelse med transporten til sykehuset uttalte at "dersom blodprøveresultatet skulle vise at jeg var alkoholpåvirket så vil jeg konstruere en uriktig forklaring om etterfølgende alkoholinntak".

- Dette fikk meg til å reagerte veldig, ettersom han har arbeidet med vegtrafikksaker i UP de siste årene før han gikk av med pensjon, sa politibetjent Viken i retten.

Ingen lit

I dommen legger ikke retten noe skjul på at de ikke fester noen lit til hva eks-politimannen forklarte dem.

- Retten fester ingen lit til tiltaltes forklaring om et etterfølgende alkoholinntak. Retten viser for det første til den sakkyndige rapporten der det fremgår at det påberopte alkoholinntak synes tilnærmet umulig, og at det i hvert fall ville ha ført til akutte og alvorlige bevissthetsforandringer. Videre viser retten til at tiltalte har endret forklaring underveis og at disse endringene synes tilpasset bevisene i saken. I den forbindelse viser retten til at tiltalte først under hovedforhandlingen opplyste at han også hadde drukket brennevin, og at han på gjerningstidspunktet drakk jevnlig i selvmedisineringsøyemed, hvilket er en helt ny opplysning fra tiltaltes side. Retten finner ingen holdepunkter for at tiltalte drakk alkohol etter kjøringen slik han selv hevder, men finner det etter bevisførselen bevist utover enhver rimelig tvil at alkoholinntaket skjedde før og under kjøringen, og at tiltalte dermed hadde en promille på 1,71 under kjøringen, står det i den knusende dommen.

Retten legger heller ikke skjul på at hans fartstid i Up tilsier at han burde visst bedre.

- Det er tale om et graverende tilfelle av promillekjøring, hvor kjøringen forgikk over en lengre kjørestrekning, dels på beferdede hovedveger, og med en svært høy promille. Slik høypromillekjøring medfører et betydelig skadepotensiale, og dette må særlig være kjent for tiltalte med hans lange erfaring fra politiet og UP. Retten finner det videre skjerpende at tiltalte inntok alkohol under kjøringen, idet dette svekker hans oppmerksomhet i forhold til trafikkbildet ytterligere, skriver dommer Hanne Wold Johansen og meddommerne Laila Karin Tjønnvåg og William Henningsen i dommen.

De ila også den tidligere politimannen 5.000 kroner i saksomkostninger.