Ti kjørte i laserfella i Arendal: To mistet lappen annonse Politiets laserkontroll i 50-sonen på Rykene i Arendal ga solid fangst for politiet. 04.05.2017 kl 15:35 (Oppdatert 15:36)

Frank Johannessen

Torsdag formiddag rigget UP seg til for laserkontroll på Rykene.

Etter et timer hadde de tatt inn to førerkort etter maksimalt 82 km/t over fartsgrensa, og delt ut åtte forenklede forelegg. Alle for høy fart i 50-sonen.