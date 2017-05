Ti bilførere fikk bot i 40-sone FARTSKONTROLL: Her sitter UP og måler hastighet i Engekjærveien i Arendal tidligere denne uken. (Foto: Elisabeth Grosvold) annonse Utrykningspolitiet skrev ut 10 bøter under en fartskontroll i 40-sonen på Frivoll i Grimstad torsdag. 18.05.2017 kl 22:32 (Oppdatert 22:39)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282

Operasjonsleder i Agder politidistrikt, Per Kristian Klausen, forteller at UP avholdt torsdag en laserkontroll på fylkesvei 404 på Frivoll i Grimstad.

Strekningen hvor kontrollen ble avholdt har 40-sone. Det ble skrevet ut ti forenklede forelegg for fartsovertredelser.

Høyeste hastighet som ble målt var 64 kilometer i timen