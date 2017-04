Tesla tilbakekaller 53.000 biler Tilbakekalles: 53.000 eksemplaerer av Teslas Model S og Model X blir tilbakekalt på grunn ev mulig feil med håndbrekket. (Foto: Øivind Skar) annonse En feil med håndbrekket gjør at Tesla har besluttet å tilbakekalle 53.000 biler. 20.04.2017 kl 21:41

I en pressemelding som ble offentliggjort torsdag skriver bilprodusenten at de har besluttet å tilbakekalle 53.000 biler av typen Model S og Model X.

Årsaken til tilbakekallingen er nylig oppdagede problemer med håndbrekket.

Selskapet opplyser at det er biler som er produsert mellom februar og oktober i 2016 som kan ha problemer.

«Disse bilene kan ha et håndbrekk som ikke er produsert riktig fra en av våre tredjeparts leverandører, og som kan føre til at brekket ikke kan utløses etter at det først er brukt. Vi tror ikke dette vil føre til noe sikkerhetsproblem for våre kunder, og vi har ikke fått tilbakemelding om noen ulykker eller skader som følge av problemet. For å være på den sikre siden, så vil vi likevel skifte delen i disse bilene», skriver selskapet i pressemeldingen.

Selskapet opplyser videre at de mener det kun er 5 prosent av bilene som har problemet, men at de ikke vet hvilke det er snakk om. De har derfor bestemt seg for å tilbakekalle alle.

Også norske bileiere vil bli berørt, skriver Dagens Næringsliv.