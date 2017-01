Terrororangrep mot nattklubb – 39 drept i Tyrkia KLAPPJAKT: Store politistyrker jaktet søndag på den eller de som sto bak massakren på en nattklubb i Istanbul i Tyrkia. (Foto: Reuters / NTB scanpix) annonse Minst 39 mennesker ble drept og 69 ble såret i terrorangrepet mot en nattklubb i Istanbul nyttårsnatten. 15 av dødsofrene var utlendinger. 01.01.2017 kl 13:39

NTB

Tlf:

– Dette var en massakre, helt umenneskelig råskap, sier Tyrkias innenriksminister Suleyman Soylu.

Ifølge Soylu var der 15 utenlandske statsborgere blant de 39 som ble drept i angrepet mot nattklubben Reina ved Bosporosstredet, der rundt 700 mennesker feiret det nye året.

Det er ingenting som tyder på at norske statsborgere opplevde dramaet på nært hold, får NTB opplyst i Utenriksdepartementet.

– Vi har ingen informasjon om at nordmenn er berørt av angrepet, sier pressekontakt Guri Solberg.

En eller flere

Det er uklart om det var én eller flere gjerningsmenn, men øyenvitner forteller at de bare så én.

22 år gamle Mehmet Dag passerte nattklubben da angriperen slo til. Han ble vitne til at mannen skjøt og drepte en politimann og en tilfeldig forbipasserende kvinne utenfor lokalet, før han tok seg inn.

– Jeg fikk sjokk. Etter at han gikk inn, vet jeg ikke hva som skjedde. Vi hørte lyden av skuddsalver og etter to minutter en eksplosjon, forteller han.

Dag filmet scenen utenfor klubben med mobilkameraet sitt og ringte etter ambulanse for kvinnen som var skutt.

Nådeløs

Ifølge guvernøren i Istanbul, Vasip Sahin, hadde angriperen skjult et automatvåpen under frakken, som ifølge nyhetsbyrået Dogan var del av et julenissekostyme.

– Angriperen gikk brutalt og nådeløst etter uskyldige mennesker som bare var kommet for å feire nyttår og ha det gøy, sier Sahin.

Enkelte meldinger går ut på at angriperen ble funnet drept på et toalett, men ifølge innenriksminister Suleyman Soyl rømme han fra stedet og jages nå av store politistyrker.

Hvem angriperen var, er foreløpig uklart. Ingen grupper har tatt på seg ansvaret for angrepet mot nattklubben, men ifølge enkelte øyenvitner snakket vedkommende arabisk.

Hoppet i sjøen

– Det var helt forferdelig, forteller Sinem Uyanik, en av gjestene på nattklubben.

– Vi hadde det moro. Plutselig begynte folk å løpe. Mannen min sa jeg ikke skulle være redd, og han kastet seg over meg. Folk løp over meg. Mannen min ble truffet på tre steder, forteller hun til avisen Hürriyet. Flere av gjestene hoppet i sjøen for å komme seg i sikkerhet.

Eieren av nattklubben, Mehmet Kocaslan, sier til avisen Hürriyet at amerikansk etterretning har advart mot et mulig angrep.

– Nå har det funnet sted, sier han.

Ønsker kaos

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan mener den eller de som angrep nattklubben, ønsket å skape kaos i Tyrkia.

– Men Tyrkia vil aldri tillate at terroristene får drive sitt skitne spill, sier Erdogan.

– Tyrkia vil kjempe til siste slutt for å stanse terroristorganisasjonene og de krefter som står bak dem, sier han.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg var raskt ute med å fordømme terrorangrepet natt til søndag.

– Mine tanker går til dem som er berørt av angrepet mot mennesker som feiret det nye året og til det tyrkiske folket, skriver Stoltenberg i en twittermelding.

Fordømmer

Stoltenberg fikk raskt følge av en rekke andre ledere, blant dem president Barack Obama som kondolerte ofrenes familier.

– Vi vil også gjenta USAs støtte til Tyrkia, en NATO-alliert, i vår felles innsats for å møte og bekjempe alle former for terrorisme, het det i en kunngjøring fra Det hvite hus.

– Vi er dypt sjokkert og sørger med folket i Istanbul, heter det i en Twitter-melding fra det tyske utenriksdepartementet.

Statsminister Erna Solberg (H) fordømmer også «det feige, væpnede angrepet» i en twittermelding, og utenriksminister Børge Brende (H) forteller i en twittermelding at han har kondolert sin tyrkiske kollega Mevlut Cavusoglu. (©NTB)