Tenåring ringte politiet: – Redd meg fra camping med familien annonse Operasjonsledelsen i Agder politidistrikt fikk en noe uvanlig nødtelefon tirsdag ettermiddag. 11.07.2017 kl 16:18 (Oppdatert 16:19)

En fortvilet tenåring var nemlig langt fra fornøyd med å være «fengslet» til campinglivet med familien sin.

Så fortvilet at vedkommende til slutt ringte politiets nødtelefon:

– Et sted i Agder: nødtelefon fra tenåring. Ønsker at politiet sørger for at han blir løslatt fra campingtur med familien, opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt på Twitter.

Politiet hadde, dessverre for tenåringen, ikke kapasitet til å hjelpe. Eller som operasjonsleder skriver:

– Politiet har forståelse for problemet, men vi kan ikke redde alle.