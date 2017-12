Full tilgang i 1 måned for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her. Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Teller du ned til jul? Slik fyller du dagene TUR: Lørdag 2. desember kan du ta deg en tur på Øynaheia, eller et annet sted. Slik så det ut der onsdag. (Foto: ) annonse Sideblikk: 24 tips mens du venter 01.12.2017 kl 19:06

1.12: Bak pepperkaker med ferdigdeig. det går fort og greit. Pynt med melis og nonstop. Kos dere med kaker og saft etterpå. 2.12: Ta en ake-, gå- eller skitur – kort eller lang. Fint er det uansett. 3.12: Fyll et stort bord med pappark, tusjer, klistremerker, lim, maling – og lag julekort! Husk voksduk, eller aviser under. 5.12: Ta bilde av barna/hundene/familien til julekort og bestill kort. Husk å lage liste over de du sender til og ta vare på den til neste år. 6.12: Lag oversikt over julegavene. Hva har du kjøpt – og hva gjenstår? 7.12: Se julebarne-TV uansett om du er liten, eller stor, om du har barn, eller ei – julestemningen kommer sigende da. 8.12: Husk å lage god gammeldags, mektig, deilig delfiakake! Lag to, og gi bort den ene. 9.12: Pynt huset tidlig, så du får en lang jul. 10.12: Benytt kvelden til å spille et spill med familie, eller gode venner. 12.12: Gå en tur i nærmeste by/tettsted og se på julevinduene etter at alt er stengt. Da er det stille, da. 13.12: Slukk alle lysene i stua på kvelden, tenn stearinlys og lag Lucia-tog for dere selv! 14.12: Les fortellingen om Snekker Andersen – uansett alder. 15.12: Be venner på nissegrøt med kanel og sukker, samt rød saft. 16.12: Husk å ha nok til/fra-lapper og innpakningspapir. 17.12: Inviter venner på bålkos i skogen etter at det blir mørkt. Grill pølser og overrask med nissebesøk, gå rundt et tre og syng julete sanger. 19.12: Husk å tømme minnebrikker og/eller kjøp film til videokameraet. 20.12: Rydd i all julepynt – det er sikkert noe som er ødelagt og kastbart! 21.12: Husk å kjøpe reservepærer til julelys inne og ute. 22.12: Legg granbar foran ytterdøra og heng røde hjerter på grankvister i en urne ute. 23.12: Sett på julemusikk, nyt stemningen og tenk at det bare er et halvt år til St. Hans. 24.12: Nyt alle øyeblikk i dag – plutselig er jula over.

LES OGSÅ

annonse

annonse

annonse

annonse